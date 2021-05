ఏపీతోపాటు ఈ 10 రాష్ట్రాల్లోనే 75శాతం యాక్టివ్ కేసులు: భారత్ కోలుకుంటోంది!

National

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా కేసులు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. రెండ్రోజుల క్రితం వరకు కూడా 4 లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు ఇప్పుడు 2 లక్షలకు పడిపోయాయి. అదే సమయంలో కోలుకుంటున్నవారి సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. అయితే, కరోనా మరణాలు మాత్రం తగ్గడం లేదు.

India's total COVID-19 active cases have decreased to 35,16,997 with a net decline of 1,01,461 cases in the active caseload in a span of 24 hours, the Union Health Ministry said on Monday.