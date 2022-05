జమ్మూకాశ్మీర్లో ఉగ్రవాదుల దుశ్చర్య: మరో టీచర్ హత్య; సామాన్యులపై వరుస దాడులతో టెన్షన్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

జమ్మూకాశ్మీర్లో మరో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కాశ్మీర్ ప్రాంతంలోని కుల్గామ్ జిల్లాలో ఒక హిందూ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలిని ఉగ్రవాదులు కాల్చిచంపారు. కుల్గామ్‌లోని గోపాల్‌పోరా ప్రాంతంలోని ఓ ఉన్నత పాఠశాలలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

English summary

Another tragic incident took place in Jammu and Kashmir. Terrorists have shot dead a Hindu school teacher in Kashmir's Kulgam district. The incident took place at a high school in Gopalpora area of ​​Kulgam.