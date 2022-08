India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశం 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోవాలని ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరుతో సంబరాలకు శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఉగ్రదాడులకు పాల్పడడానికి, పెద్ద ఎత్తున ఉగ్రవాదులు దేశవ్యాప్తంగా అనేక ముఖ్య నగరాలలో అశాంతిని రేకెత్తించటానికి ప్రయత్నం చేస్తారని ఇంటిలిజెన్స్ వర్గాల హెచ్చరికలతో దేశవ్యాప్తంగా భద్రతా బలగాలు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఇక తాజా పరిస్థితులతో జమూకాశ్మీర్ లో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. జమ్మూకాశ్మీర్లో భద్రతను మరింత పెంచి పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు అధికారులు.

English summary

Terror attack on army camp in Jammu and Kashmir's Rajouri.. Three soldiers killed and two others are injured. two terrorists killed in encounter. independence day tension continues in jammu and kashmir.