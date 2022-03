ఆరవ విడత పోలింగ్ ప్రారంభం -సీఎం యోగీ భవితవ్యం సైతం : పూర్వాంచల్ లో సత్తా చాటేనా..!!

India

oi-Sai Chaitanya

రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల ముందు సెమీస్ గా భావిస్తున్న ఉత్తర ప్రదేశ్ ఎన్నికలు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. మొత్తం ఏడు విడతల్లో జరగాల్సిన ఉత్తర ప్రదేశ్ పోలింగ్ లో ఇప్పటికే అయిదు విడతల పోలింగ్ పూర్తయింది. ఈ రోజున ఆరో విడత పోలింగ్ ప్రారంభం అయింది. మొత్తం 10 జిల్లాల్లో 57 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఇందులో సీఎం యోగీతో సహా ఆయన కేబినెట్ ప్రముఖులు అదే విధంగా రాజకీయ కీలక నేతల భవితవ్యం ఈ విడత పోలింగ్ లో తేలనుంది. సీఎం యోగీ తొలి సారిగా అసెంబ్లీ బరిలో నిలిచారు. గోరఖ్ పూర్ నుంచి ఆయన పోటీ చేస్తున్నారు.

English summary

UP Election 6th phase polling starts for 57 assembly seats in 10 districts. Among the 676 candidates in the fray this time are Yogi Adityanath from Gorakhpur Urban fighting his first assembly polls.