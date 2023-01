Delhi High Court: 24 వారాలు దాటినా అబార్షన్ చేసుకోవచ్చు.. కానీ..

అత్యాచార బాధితురాలు గర్భం దాల్చి 24 వారాలు దాటినా సంరక్షకురాలి అనుమతితో అబార్షన్ చేసుకోవచ్చిని ఢిల్లీ హైకోర్టు పేర్కొంది.

అత్యాచార బాధితురాలు గర్భం దాల్చి 24 వారాలు దాటినా అబార్షన్ చేయవచ్చని ఢిల్లీ హైకోర్టు మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. మామూలుగా అయితే 24 వారాలలోపు ఉన్న గర్భాన్ని తొలగించేందుకు అనుమతి ఉంది. కానీ ఈ కేసులో అత్యాచారా బాధితురాలు గర్భం దాల్చడంతో 24 వారాలు దాటినా అబార్షన్ చేయ్యొచ్చని న్యాస్థానం పేర్కొంది. ఈ కేసులో బాధితురాలు 25 వారాల గర్భవతి.. ఈమెకు అబార్షన్ చేసుకోవడానికి కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది.

The Delhi High Court has issued guidelines that a rape victim can have an abortion even after 24 weeks of pregnancy. Abortion of pregnancy before 24 weeks is usually allowed.