Viral Video: అన్నే లేకుంటే తమ్ముడు ఆస్పత్రికే.. వైరల్ అవుతున్న క్యాచ్ వీడియో..

ఓ యువకుడు ఇంటి పై కప్పుపై ఏదో పని చేస్తున్నాడు. ప్రమాదావశాత్తు అతను పై నుంచి కింద పడే క్రమంలో మరో వ్యక్తి రక్షించాడు. ఇందుకు సంబంధించి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన కేరళలో జరిగింది. కేరళలోని మలప్పురం జిల్లాలో ఒక యువకుడు తన ఇంటి టెర్రస్‌పై నుంచి కింద పడిపోతున్నప్పడు అతని అన్నయ్య క్యాచ్ పట్టాడు.

ఈ ఘటనలో తోబుట్టువులిద్దరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి CCTV విజువల్స్ వైరల్ అయ్యాయి. అయితే యువకుడి అన్నయ్య సకాలంలో స్పందించకపోతే అతడికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ వీడియోలో తమ్ముడు త్వరగా లేచి తన అన్నయ్యను లేపేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ కింద ఉన్న అన్నయ్య పైకి లేచేందుకు సమయం తీసుకున్నాడు.

English summary

A young man in Malappuram district of Kerala had a miraculous escape when he fell, head first, from the terrace of his house as his elder brother caught him before the former hit the ground.