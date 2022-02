2008 అహ్మదాబాద్ వరుసపేలుళ్ల కేసులో దోషి తండ్రి ఎస్పీ తరపున ప్రచారం: యోగి సంచలనఆరోపణ

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్లో పోలింగ్ కు సమయం దగ్గర పడుతున్న సమయంలో శుక్రవారం నాడు ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సమాజ్ వాదీ పార్టీ పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. శుక్రవారం నాడు 2008 అహ్మదాబాద్ వరుస పేలుళ్ల కేసులో 38 మంది దోషులకు గుజరాత్ లోని ప్రత్యేక కోర్టు మరణ శిక్ష విధించింది . మరో 11 మందికి జీవిత ఖైదు విధించింది. 56 మంది మృతి చెందగా, 200 మందికి పైగా గాయపడిన 2008 వరుస పేలుళ్లలో ఉగ్రవాద సంస్థ ఇండియన్ ముజాహిదీన్ సభ్యులకు ప్రత్యేక కోర్టు శుక్రవారం మరణశిక్ష విధించింది.

English summary

The father of a terrorist 2008 Ahmedabad serial bomb blasts is linked to the Samajwadi Party for campaign. Yogi Adityanath has accused the Samajwadi Party of providing protection to terrorists.