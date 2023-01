Wife: ఫామ్ హౌస్ లో భార్య మిడ్ నైట్ మసాల, అర్దరాత్రి అనుకోకుండా వెళ్లిన భర్త ?, అస్తిపంజరం ఎవరిది ?, క్లోజ్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ చెంగల్పట్టు: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. భర్త అతని భార్యను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నాడు, దంపతులు ఫామ్ హౌస్ లోని ఇంటిలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఊరికి దూరంగా ఫామ్ హౌస్ లో ఉంటున్న దంపతులు హ్యాపీగా ఉన్నారు. కొంతకాలం తరువాత దంపతులు కనపడకుండా పోయారు. దంపతులు సొంత ఊరికి వెళ్లి ఉంటారని స్థానికులు అనుకున్నారు, ఫామ్ హౌస్ సమీపంలోని నది కాలువ పక్కన ఓ వ్యక్తి ఆస్తి పంజరం బయటకు వచ్చింది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. పోలీసులు పలు టీమ్ లతో వివిద కోణాల్లో దర్యాప్తు చేశారు. చివరికి ఫామ్ హౌస్ లో నివాసం ఉంటున్న వ్యక్తి భార్య పోలీసులకు చిక్కింది. పోలీసుల విచారణలో ఆమె కలకలం రేపే విషయాలు బయటకు చెప్పడంతో పోలీసులు హడలిపోయారు.

The husband who saw the wife red-handed while having a romance with her boyfriend, the wife and boyfriend together in the middle of the night?