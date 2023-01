Dancer: సినిమాల్లో డ్యాన్స్ లు, పోలీసుల మీద ? మీనా మేడమ్ ఆల్కాహాల్ లెవల్ ఎంతంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: మద్యం మత్తులో ఓ మహిళ ట్రాఫిక్ పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అర్దరాత్రి ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రియుడితో వెళ్లిన ఓ మహిళ విధుల్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ పోలీసుల మీద చిందులు వేసింది. నేను రోజు తాగి ఇంటికి వెలుతున్నా, ఇన్ని రోజులు లేని సమస్య మీకు ఈరోజే ఎందుకు వచ్చింది, నన్ను ఎందుకు అడ్డుకున్నారు అంటూ ఆ లేడీ ట్రాఫిక్ పోలీసుల మీద చిందులు వేసింది. ట్రాఫిక్ పోలీసుల ముందు చిందులు వేసిన చిన్నది నిజంగా సినిమాల్లో డ్యాన్సర్ గా పని చేస్తోందని పోలీసుల విచారణలో వెలుగు చూసింది.

English summary

The lady dancer of the film who made a lot of noise in front of the Chennai traffic police on the road after drinking heavily, what is the alcohol wave?