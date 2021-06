బాధ్యతలు చేపట్టేముందు అందిన లెటరే నాకు రోడ్ మ్యాప్: కేంద్రానికి మరో లేఖ: సీజేఐ ఎన్వీ రమణ

India

oi-Kannaiah

ఢిల్లీ: తాను సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టే సమయంలో అదే న్యాయస్థానంకు చెందిన మాజీ న్యాయమూర్తి రాసిన లేఖ తన పదవీకాలంకు రోడ్‌మ్యాప్‌గా మారిందని గుర్తుచేసుకున్నారు జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ. ఈ కఠిన సమయాల్లో చాలా ధైర్యంతో వ్యవహరించాలని చెబుతూ సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆర్వీ రవీంద్రన్ తనకు లేఖ రాశారని చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ చెప్పారు. జస్టిస్ ఆర్వీ రవీంద్రన్ రాసిన మాటలు తనను ఎంతో ప్రభావితం చేశాయని జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ చెప్పారు. ఈ మాటలు జీవితాంతం తన మదిలోనే ఉంటాయని చెప్పారు.

English summary

Chief Justice of India NV Ramana said that former Judge letter to act courageously during this testing times became the roadmap for his tenure.