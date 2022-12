Medicine: శుభవార్త చెప్పిన నేషనల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ.. ఇక తక్కువ ధరకే ఆ మందులు..

India

నేషనల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ (NPPA) ప్రజలకు శుభవార్త అందించింది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 107 ఔషధాల ధరపై పరిమితి విధించారు. దీంతో క్యాన్సర్ మందులు చౌకగా లభించనున్నాయి. ఈ ఏడాది రెండోసారి పారాసెటమాల్ వంటి మందులు, ఇతర ఔషధాల ధరలు తగ్గుముఖం పట్టనున్నాయి. అయితే, మాంటెలుకాస్ట్, మెట్‌ఫార్మిన్ వంటి కొన్ని మందుల ధరలు పెరిగాయి.

ధరలను సవరించిన 107 ఔషధాల జాబితాను మంగళవారం NPPA విడుదల చేసింది. ఇతర ముఖ్యమైన ఔషధాలలో పారాసెటమాల్, అమోక్సిసిలిన్, రాబెప్రజోల్, మెట్‌ఫార్మిన్ వంటి మందులు ఉన్నాయి. అనేక ఔషధాలను రోగులు క్రమ పద్ధతిలో ఉపయోగిస్తుంటారు. ఒక్కో టాబ్లెట్‌ రూ.2.3కు విక్రయించే పారాసెటమాల్‌ (650ఎంజీ) ఇప్పుడు ఒక్కో ట్యాబ్లెట్‌పై రూ.1.8కి పరిమితమైంది. అదే విధంగా అమోక్సిసిలిన్, పొటాషియం క్లావులనేట్ ధర కూడా రూ.22.3 నుంచి రూ.16.8కి తగ్గింది.

పారాసెటమాల్, మోక్సిసిలిన్, పొటాషియం క్లావులనేట్ వంటి మందులతో పాటు, క్యాన్సర్ మందుల ధరలపై కూడా ఎన్‌పీపీఏ పరిమితి విధించింది. క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగించే మందుల ధరలను ప్రభుత్వం 40 శాతం వరకు పరిమితం చేసింది. క్యాన్సర్‌తో పాటు జ్వరం, మధుమేహం వంటి వ్యాధుల చికిత్సకు ఉపయోగించే మందుల ధరలు కూడా 40 శాతం తగ్గాయి. ఇదిలా ఉండగా ఔషధాలు, ముఖ్యమైన మందుల ధరలను తగ్గిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అందరూ స్వాగతించారు.

ఆల్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్స్ అండ్ డ్రగ్గిస్ట్స్ (AIOCD) జనరల్ సెక్రటరీ రాజీవ్ సింఘాల్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాతో మాట్లాడుతూ, "ఇది స్వాగతించదగిన చర్య. అయితే పారాసెటమాల్ వంటి కొన్ని మందులు ఇప్పటికే తక్కువ ధరలను చూశాయి. క్రియాశీల ఔషధ పదార్థాల ధరలతో (API) పెరుగుతున్నప్పుడు, తయారీదారులకు ధరలను మరింత తగ్గించడానికి తక్కువ స్థలం మిగిలి ఉంది. భవిష్యత్తులో సరఫరాలు ప్రభావితం కాకూడదని నేను ఆశిస్తున్నాను."

