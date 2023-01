Wife: రెండో భార్య నిషాతో ?, భార్య, పిల్లలను చంపేసి ఇంట్లో పూడ్చేసి శవాల మీద రైల్వే ఉద్యోగి, టైల్స్ తో !

India

oi-Mallikarjuna

ఇండోర్/మధ్యప్రదేశ్: రెండో భార్య ఇంట్లోనే ఉంటున్న అతను రైల్వే శాఖలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. కొన్ని రోజుల నుంచి ఇంట్లో మహిళ, ఆమె పిల్లలకు కనపడకపోవడంతో, ప్రతిరోజు భర్త మాత్రమే ఉద్యోగానికి వెళ్లి వస్తుండటంతో స్థానికులకు అనుమానం వచ్చింది. చివరికి కొందరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు, మెజిస్ట్రేట్ ఎంట్రీతో స్థానికులు హడలిపోయారు. మాయం అయిన తల్లీ, బిడ్డలను అదే ఇంటి ఆవరణంలో పూడ్చి పెట్టేశారని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. భార్య, ఇద్దరు పిల్లల శవాలను ఇంట్లోనే పూడ్చి పెట్టిన కిరాతకుడు సైలెంట్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని వెలుగు చూడటంతో ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలు హడలిపోయారు.

jump: పైన ఇంటిలో అంకుల్, కిందింటి ఆంటీ ఎస్కేప్, ఒకే బిల్డింగ్ లో జంబలకడి జారు మిఠాయి, కసితీరా !

English summary

The railway employee who killed his second wife and two children and buried them at home in Madhya Pradesh, what happened?