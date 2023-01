Lady: రెండో భర్తతో కాపురం, మొదటి భర్త కూతుర్లను రెండో భర్త ఏం చేశాడంటే ?, మ్యాటర్ లీక్, ఫినిష్ !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/తిరుచ్చి: వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో చక్కగా కాపురం చేసింది. దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం భర్త చనిపోయాడు. భర్త చనిపోయిన తరువాత భార్య ఆమె కుమార్తెలతో కలిసి జీవిస్తోంది. కూతుర్లను పోషించడానికి ఆమె పనికి వెళ్లి వస్తున్న సమయంలో ఓ యువకుడు ఆమెకు పరిచయం అయ్యాడు. రానురాను ఇద్దరూ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నారు. కొంతకాలానికి వయసులో చిన్నవాడైన యువకుడిని ఆమె రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. తల్లితో కాపురం చేస్తున్న కామాంధుడు ఆమె మొదటి భర్త కుమార్తెల మీద కన్ను వేశాడు. తన రెండో భర్త తన కూతుర్తెలతో సరసాలు ఆడుతున్నాడని తెలుసుకున్న మహిళ రగిలిపోయింది.

Wife: లవ్ మ్యారేజ్, నిద్రపోతున్న భర్త ?, కుర్రాడు బాబోయ్ గుర్రమెక్కినాడే అంటూ, 10 ఏళ్లు చిన్నోడిడో ?

