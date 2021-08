Sadist: కన్న కూతురి మీద రేప్, రెచ్చగొట్టిన రెండో భార్య, జ్యూస్ లో మద్యం కలిపి, సినిమా చూసింది !

India

చెన్నై/ మదురై: భార్యతో కాపురం చేసిన భర్త ఓ కూతురికి తల్లి అయ్యాడు. భార్య చనిపోయిన తరువాత అతని మరో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. తండ్రి, సవతి తల్లితో పాటు కూతురు వారితోనే నివాసం ఉంటున్నది. తన భర్త మొదటి భార్య కూతురిని అతని రెండో భార్య పని మనిమనిషిలా చూసింది. ఎప్పుడు కూతురి లాగా చూడకపోవడంతో తన ఖర్మ ఇంతే అంటూ ఆ అమ్మాయి ఇంతకాలం గడిపింది. రోజు మద్యం మత్తులో ఇంటికి వెలుతున్న తండ్రి వయసుకు వచ్చిన సొంత కూతురి మీద కన్ను వేశాడు. మద్యం మత్తులో కూతురిని దగ్గరకు పిలుచుకునే లాగా నటించిన తండ్రి మొదటి భార్య కూతురిని లైంగిక వేధింపులకు గురి చేశాడు.

తన భర్త అతని రెండో భార్య మీద లైంగిక దాడి చేస్తున్నా అతని రెండో భార్య ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. సవతి కూతురి మీద కసితో రగిలిపోతున్న ఆమె సవతి తల్లి బాలికకు మాయమాటలు చెప్పింది. జ్యూస్, నీళ్లలో మద్యం కలిపి తాగించింది మత్తులో ఉన్న కన్న కూతురి మీద భర్త రేప్ చేస్తున్నా ఆమె రెండో భార్య దానిని సినిమా చూసినట్లు చూసిందే తప్పా భర్తను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు. కన్న కూతురి మీద పదేపదే కన్న తండ్రి అత్యాచారం చెయ్యడం, అతని రెండో భార్య వత్తాసు పలకడంతో బాలిక ఇంటి నుంచి పారిపోవడంతో అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది. కన్న కూతురి మీద తండ్రి అత్యాచారం చెయ్యడం, అతని రెండో భార్య మద్దతు ఇవ్వడం కలకలం రేపింది.

Sadist: The shocking incident where the father raped the daughter has taken place in Chennai. The man's wife was also complicit.