ప్రశాంత్ కిషోర్‌ IPAC టీమ్ నిర్బంధం -కీలక నేత కోసం సర్వే చేస్తుండగా పోలీసుల అడ్డగింత, రచ్చ

oi-Madhu Kota

ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ కు చెందిన ఐప్యాక్ సంస్థకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ముందస్తు సర్వేకు వెళ్లిన ఐప్యాక్ టీమ్ సభ్యులను పోలీసులు అడ్డగించారు. పీకే టీమ్ బస చేసిన హోటల్ ను చుట్టుముట్టిన పోలీసులు.. వారిని ఎటూ కదలనీయకుండా చేశారు. కొవిడ్ నిబంధనల వేళ కొత్త వ్యక్తుల కదలికలపై అనుమానంతోనే నిర్బంధించామని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. వివరాలివి..

English summary

A team from poll strategist Prashant Kishor's IPAC (Indian Political Action Committee) has allegedly been detained in Tripura, where they went to do some groundwork for Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's Trinamool Congress. The Tripura police have been camping at the hotel lobby since morning and are not allowing them to leave the premises, sources in the IPAC told media.