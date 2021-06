India

oi-Srinivas Mittapalli

చిన్నదో పెద్దదో.. ఏదో ఒక పనిచేసుకుంటూ సొంత కాళ్ల మీద నిలబడగలగాలి. చేసే పనిలో నిజాయితీ ఉన్నప్పుడు కష్టానికి తగ్గ గుర్తింపు తప్పక దక్కుతుంది. ఆ భరోసానిచ్చేందుకు దారి దీపాల్లాంటి వ్యక్తులు ఎక్కడో చోట తారసపడుతారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన అకీల్‌ అనే ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్‌కి ఎదురైన అనుభవమే ఇందుకు మంచి ఉదాహరణ.

ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న ఇంటికి అతనొక్కడే సంపాదించే ఆధారం. కుటుంబాన్ని పోషించడం కోసం ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్‌గా మారాడు. కనీసం అతనికి బైక్ కూడా లేదు. సైకిల్‌ పైనే ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నప్పటికీ... ఎప్పుడూ ఆలస్యం కాకుండా చూసుకుంటాడు. అతని కష్టానికి,నిజాయితీకి గత శుక్రవారం(జూన్ 18) ఊహించని ఫలితం దక్కింది.

@zomatoin @zomato @Paul_Oommen @umasudhir @CoreenaSuares2 My Order was delivered in a Lighting Speed by Mohd Aqeel Pursuing Engineering.He was in Mehdipatnam when my order was confirmed by Nilofar Cafe Lakdikapul and was delivered at King Koti. All this happened on his Bicycle. pic.twitter.com/mom5yYhaCJ

English summary

Robin Mukesh, a resident of Hyderabad’s King Koti, placed an order on Zomato on Monday night. When the order was delivered 20 minutes later, Mukesh was surprised to see that the delivery executive had come on a cycle. Mohd Aqeel Ahmed, who has been working as a Zomato delivery executive for a year now, had ridden around nine kilometres in 20 minutes.