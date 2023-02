కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ఇవ్వాళ పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టనున్న వార్షిక బడ్జెట్ పై బీజేపీ దేశవ్యాప్త ప్రచారాన్ని చేపట్టనుంది. ఇవ్వాళ మొదలు కానున్న ఈ క్యాంపెయిన్ 12 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది.

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశ ప్రజలందరూ ఉత్కంఠభరితంగా ఎదురు చూస్తోన్న వార్షిక బడ్జెట్.. ఇంకాస్సేపట్లో వెలువడనుంది. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ (Budget 2023) ప్రతిపాదనలను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. గత రెండేళ్ల తరహాలోనే ఇది కూడా పేపర్ లెస్ బడ్జెట్. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందిన పరిస్థితుల మధ్య 2021లో కేంద్ర ప్రభుత్వం పేపర్ లెస్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టింది. అదే ఆనవాయితీని ఇప్పుడూ కొనసాగిస్తోంది.

English summary

BJP will launch a 12-day countrywide campaign on February 1 to inform people about the upcoming Union Budget 2023-24 and the benefits it will bring.