రైతులు కాదు పోకిరీలు, ఆకతాయిలు .. ఆ వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణలు చెప్పిన కేంద్ర మంత్రి మీనాక్షి లేఖి

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అన్నదాతల ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. అన్నదాతల ఆందోళన సందర్భంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు, నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేయాలని కోరుతూ నిన్న జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. ఆందోళన చేస్తున్న రైతులపై కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి మీనాక్షి లేఖి పోకిరీలు, ఆకతాయిలు అంటూ వ్యాఖ్యలు చెయ్యటం దుమారం రేపింది. దీంతో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలకు నేడు క్షమాపణ చెప్పారు.

English summary

Union Minister Meenakshi Lekhi called the protesting farmers ‘mawalis’ (ruffians). Opposition criticised BJP’s “anti-farmer” mindset of the minister. Lekhi later claimed that her words were “twisted”, she withdraws her remarks if they have hurt anyone.