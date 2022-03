India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం ఇవ్వాళ్టికి 22వ రోజుకు చేరుకుంది. ఇప్పట్లో ఇది ఆగేలా కనిపించట్లేదు. యుద్ధాన్ని నిలిపివేయాలంటూ అంతర్జాతీయంగా వస్తోన్న ఒత్తిళ్లను రష్యా ఏ మాత్రం లెక్క చేయట్లేదు. తన దూకుడును ప్రదర్శిస్తూనే ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కూడా రష్యాకు వ్యతిరేకంగా ఆదేశాలను జారీ చేసింది. యుద్ధాన్ని తక్షణమే ఆపేయాలంటూ తీర్పు ఇచ్చింది. దీన్నీ రష్యా- పెద్దగా పట్టించుకున్నట్లు కనిపించట్లేదు.

English summary

Senior US and European officials and UK Foreign Secretary Elizabeth Truss are expected to visit India next week to discuss bilateral issues and the geopolitical uncertainty caused by the Ukraine conflict.