Vaccination: వ్యాక్సిన్ కేంద్రాన్ని హైజాక్ చేసిన ఎమ్మెల్యే, ప్రతిపక్షాలు ఫైర్, రీజిన్ ఇదే, క్లారిటీ !

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఉచిత కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కేంద్రాన్ని అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే హైజాక్ చేసి ఆయన కల్యాణమండపంలోకి మార్చేశారని ఆరోపణలు రావడం దూమరం లేపింది. తన పార్టీ కార్యకర్తలకు మాత్రమే వ్యాక్సిన్ వెయ్యాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చెయ్యడం వివాదాస్పదం అయ్యింది. ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఉచిత టీకా కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీలు ఎలా కడతారు అంటూ ప్రజలు మండిపడటంతో అధికార పార్టీ నాయకులు, ప్రభుత్వ అధికారులు బిత్తరపోయారు, వ్యాక్సిన్ కేంద్రాన్ని ఎందుకు మార్చారో అంటూ అధికార పార్టీ నాయకులు, అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు.

English summary

Vaccination: The vaccination site at the Bhuvaneshwari Nagar PHC was shifted to a new location, reportedly at the behest of the BJP’s CV Raman Nagar MLA S Raghu, drawing sharp criticism from all quarters.