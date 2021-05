National

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా కట్టడికి వ్యాక్సినేషన్ ఎంత ముఖ్యమో ప్రభుత్వాలు,ఆరోగ్య సంస్థలు మొత్తుకుంటూనే ఉన్నాయి... అయినా కొన్నిచోట్ల జనం వ్యాక్సిన్ అంటే ఆమడ దూరం పారిపోతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలైన ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్‌లలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కరోనా వ్యాక్సిన్ అంటేనే జనం బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. అంతేనా... వ్యాక్సిన్ వేసేందుకు వచ్చే హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్‌పై దాడులకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఉజ్జయిని జిల్లాలోని మలిఖేడి గ్రామంలో వ్యాక్సిన్‌పై అవగాహన కల్పించేందుకు వెళ్లిన అధికారుల బృందంపై గ్రామస్తులు దాడికి పాల్పడ్డారు.

English summary

A team led by a woman tehsildar (revenue official) that visited Malikhedi village of Ujjain district on Monday to motivate villagers for Covid vaccination was attacked by villagers belonging to the Pardi community.