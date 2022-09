video:అమీర్ ఖాన్ కూతురుకు క్యూట్ ప్రపొజల్, కిస్ చేసి, గిప్ట్ ఇచ్చి, అతను ఎవరంటే..?

India

oi-Shashidhar S

అమీర్ ఖాన్ కూతురు ఐరా ఖాన్ పెళ్లి చేసుకోబోతుంది. తన బాయ్ ఫ్రెండ్ కమ్ ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ నుపుర్ శిఖారేతో ఒక్కటి కాబోతుంది. ఈ మేరకు వీరిద్దరూ పెళ్లికి సంబంధించిన వార్తను ధృవీకరించారు. వాస్తవానికి వీరిద్దరూ గత రెండేళ్ల నుంచి ప్రేమలో ఉన్నా.. ఐరా మాత్రమే ఇప్పుడు తన ప్రేమను ప్రపంచానికి చెప్పింది.

నుపుర్ శిఖారే.. అమీర్ ఖాన్ ఫిట్ నెస్ ట్రైనర్, ఆయనతోపాటు కూతురుకు కూడా ట్రైనర్‌గా ఉన్నాడు. అమీర్ వద్ద నుపుర్ కొన్నేళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్నాడు. ఐరాతో కలిసి పనిచేయడం వల్ల చనువు పెరిగింది. స్నేహం ప్రేమగా మారింది. కానీ బయటకు వెల్లడించలేదు.

సైక్లింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు నుపుర్ ఫారిన్ వెళ్లాడు. అక్కడ ఐరా కూడా వచ్చింది. పోటీ ముగిసిన తర్వాత ఐరా వద్దకు నుపుర్ వచ్చాడు. మోకాలిపై కూర్చొని.. పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే అని తెలిపింది. ఐరాకు ఉంగరం తొడిగి, కిస్ కూడా చేశాడు. తర్వాత నుపుర్‌తో ప్రేమలో ఉన్నానని.. పెళ్లి కూడా చేసుకుంటానని తెలిపింది.

అమీర్ ఖాన్, నిర్మాత రీనా దత్తల కూతురు ఐరా. వీరికి జునైద్ ఖాన్ అనే కుమారుడు కూడా ఉన్నారు. రీనా తర్వాత అమీర్ ఖాన్, కిరణ్ రావును కూడా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కానీ వారిద్దరూ కూడా విడిపోయారు.

కూతురు ప్రేమకు సంబంధించిన అంశంపై అమీర్ ఖాన్, అతని ఫ్యామిలీ ఎలాంటి రియాక్షన్ ఇవ్వలేదు. ఇద్దరీ మతాలు కూడా వేరే ఉన్నాయి. దీంతో ఏమైనా ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయా..? లేదంటే రాయల్‌గా వివాహం జరుగుతుందా చూడాలీ మరీ.

English summary

amir khan daughter Ira Khan shared video of romantic proposal on her Instagram account. Ira is seen standing in the audience. Nupur walks towards her, kisses her cutely before surprising her by going down on his knees.