Viral video:16 ఏళ్ల అనుబంధం, తిరిగిరాని లోకాలకు శునకం, అంత్యక్రియలు, వైరల్

మూగ జీవాలు కూడా కొందరితో కలిసిపోతుంటాయి. యాజమానుల పట్ల అంతే ప్రేమతో మెలగుతాయి. వారు కూడా వాటిపై ఎనలేని వాత్సల్యం చూపిస్తారు. అవును.. మూగజీవాలు అంటే పిల్లి, కుక్క.. ఓనర్స్ మధ్య క్లోజ్‌నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలా ఒడిశాలో ఓ ఫ్యామిలీతో శునకం దగ్గరగా ఉంటుంది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. 16 ఏళ్ల నుంచి ఉంటుంది. ఇంతలో శునకానికి ఏమైనా జరిగితే పరిస్థితి ఏంటీ.. అవును ఆ యాజమాని తల్లడిల్లిపోయారు. తర్వాత ఏం జరిగిందో మీరు చూడండి.

family in Odisha's Paralakhemundi town bid a tearful adieu to its pet dog by taking out the funeral procession of their pet dog named Anjali and conducting the last rites of the animal as per Hindu customs and traditions.