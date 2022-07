viral video:వావ్.. పిల్ల ఏనుగు సాహసం, నదీలో కొట్టుకుపోతుండగా కాపాడి.. నెటిజన్ల ప్రశంసలు

India

oi-Shashidhar S

వాగు, పారే సెలయేరులో ఈదడం కాస్త కష్టం.. ఎందుకంటే దాని ప్లోటింగ్ అలా ఉంటుంది. అందుకే ఈత వచ్చిన వారు కూడా భయపడుతారు. ఇక విషయానికి వస్తే ఒకతను కొట్టుకుపోతున్నాడు. అతని సమీపంలో ఎవరూ లేరు. కానీ గజరాజుల సమూహం ఉంది. ఆ మంద దాటేందుకు వచ్చింది. అతను భయపడుతూనే ఉన్నాడు. ఇంతలో పిల్ల గజరాజు వచ్చింది. అతని వద్దకు వచ్చి.. కాపాడింది. ఆ వీడియో ట్రోల్ అవుతుంది. వీడియో పాతదే.. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతుంది. చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు.

English summary

man is seen drowning as he helplessly flows along with a river gesturing for help. a herd of elephants is trying to cross the same river. a baby elephant saved him.