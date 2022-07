WB SSC Scam: ఇంట్లో నోట్ల గుట్టలు, పార్థ ఛటర్జీ మంత్రి పదవి ఊడింది

India

oi-Rajashekhar Garrepally

కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్ SSC రిక్రూట్‌మెంట్ స్కామ్‌లో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు పార్థ ఛటర్జీని జూలై 28 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా తన శాఖల ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రిగా తొలగించినట్లు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం తెలిపింది.

గురువారం తెల్లవారుజామున, పశ్చిమ బెంగాల్ స్కూల్ సర్వీస్ కమిషన్ (SSC) విచారణ కొనసాగుతుండగా, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు పార్థ ఛటర్జీకి సన్నిహిత సహాయకురాలు అర్పితా ముఖర్జీ పరిస్థితి గురించి అద్భుతమైన వాదనలు చేశారు.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నిర్వహించిన విచారణలో అర్పితా ముఖర్జీ ఇంట్లో స్వాధీనం చేసుకున్న డబ్బు మొత్తం పశ్చిమ బెంగాల్ మంత్రి పార్థ ఛటర్జీకి చెందినదని ఈడీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

