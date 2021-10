మౌన ముని మోడీజీ..పెదవి విప్పరేమి: సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ కదా: ఈ వీడియో చూశారా

India

oi-Chandrasekhar Rao

లక్నో: ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని లఖింపూర్ ఖేరిలో హింసాత్మక పరిస్థితులకు దారి తీసిన వీడియో.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మొత్తంగా ఎనిమిది మంది మరణానికి కారణమైంది ఈ ఘటన. నలుగురు రైతులు కారు కింద పడి దుర్మరణం పాలు కాగా.. ఆ తరువాత చోటు చేసుకున్న అలర్లు, హింసాత్మక వాతావరణంలో మరో నలుగురు మరణించారు. ఇద్దరు రైతులు సంఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. తీవ్రంగా గాయపడ్డ మరో ఇద్దరు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.

English summary

Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra asked Prime Minister Narendra Modi on Tuesday why the person behind the killing of four farmers in Lakhimpur Kheri has not been arrested yet.