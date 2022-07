Wife: అక్రమ సంబంధాలు, అడ్డుపడిన భార్య, శాడిస్టు భర్త, భార్యను చంపేసి ఊరి మధ్యలో వేలాడదీసి, జంప్!

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/బీహార్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఓ కొడుకు ఉన్నాడు. కొడుకు వయసుకు వస్తున్న సమయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. భర్త అనేక మంది మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. భర్త అక్రమ సంబంధాల విషయం అతని భార్యకు తెలిసిపోయింది. అమాయకురాలైన భార్య నువ్వు పద్దతి మార్చుకోవాలని భర్తకు చాలాకాలం నుంచి నచ్చచెబుతూ వస్తోంది.

అయితే భర్త రెచ్చిపోయి ఇంకా బయట ఎక్కువగా మహిళలతో తిరిగి ఎంజాయ్ చెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు. చివరికి ఇంట్లో గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. తన అక్రమ సంబంధాలకు తన భార్య అడ్డుపడుతోందని రగిలిపోయిన భర్త అతని భార్యను చంపేసి ఊరి మద్యలో ఉన్న విద్యుత్ స్థంభానికి ఆమె శవం వేలాడదీయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A man killed his wife for opposing his illicit affair in Samastipur in Bihar. The man later hung her body from an electric tower.