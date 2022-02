Wife: రెండో భార్యతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త, ఎదురు తిరిగిన మొదటి భార్యను తమ్ముళ్లకు ఇచ్చేశాడు !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన అమ్మాయిని ఓ యువకుడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మైనర్ తోనే కుటుంబ సభ్యులు అతనికి పెళ్లి జరిపించేశారు. వివాహం చేసుకున్న మొదట్లో భార్యను వదలకుండా ఆమె వెంటే తిరిగిన భర్త సంతోషంగా ఉండేవాడు. వివాహం జరిగిన తరువాత రానురాను భార్య అంటే ఆమె భర్తకు చిరాకుపుట్టింది. పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. కాన్పు కోపం వెళ్లిన భార్యను తరువాత ఐదు లక్షలు తీసుకు వస్తే ఇంటికి రాలేదంటే లేదు అంటూ భర్త అతని భార్యకు తేల్చి చెప్పారు. డబ్బులు తీసుకురాలేక భార్య పుట్టింటిలోనే ఉండిపోయింది. ఇదే సమయంలో భర్త రెండో పెళ్లి చేసుకుని ఆమెతో ఎంజాయ్ చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. తన భర్త రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడని తెలుసుకున్న భార్య అత్తరాంటికి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో మొదటి భార్యతో ఆమె భర్త గొడవ పెట్టుకున్నాడు. అక్కడ మాటామాటా పెరిగిపోయింది. ఆసమయంలో ఇద్దరు తమ్ముళ్లను మొదటి భార్యను రేప్ చెయ్యాలని కట్టుకున్న భర్త రెచ్చగొట్టారు. చిక్కిందే చాన్స్ అన్నట్లు భర్త ఇద్దరు తమ్ముళ్లు వదిన మీద అత్యాచారం చెయ్యడానికి ప్రయత్నించడం బెంగళూరులో కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: Brother-in-Laws Attempt To Rape On woman in Bengaluru after woman questions her husband over his second marriage without giving Divorce to her. Complained filed in Govindapura police station.