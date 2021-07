Wife friend: ఊరికి వెళ్లిన భార్య, పెళ్లాం ఫ్రెండ్ ను టీ తాగాలని పిలిచి జ్యూస్ పిండేశాడు, వీడియో తీసి

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/మీరట్/చెన్నై: భార్యతో కలిసి వాకింగ్ చేస్తున్న మహిళ మీద భర్త కన్నుపడింది. భార్య, ఆమె స్నేహితురాలితో కలిసి కొంతకాలం వాకింగ్ వెళ్లిన భర్త ఆమెతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. తన స్నేహితురాలి భర్తతో ఆమె అప్పుడప్పుడు ఆమె మాట్లాడింది. భార్య ఊరికి వెళ్లిన సమయంలో భర్త మాత్రమే ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో వాకింగ్ కు వెళ్లిన భర్త అతని భార్య స్నేహితురాలితో కలిసి వాకింగ్ చేశాడు. మా ఇంట్లో టీ తాగడానికి రండి అంటూ బలవంతంగా పిలుచుకుని వెళ్లాడు. టీలో మత్తుమందు కలిపి ఇచ్చిన తన ఫ్రెండ్ భర్త తన మీద అత్యాచారం చేశాడని, ఆ సమయంలో ఆశ్లీల వీడియో తీసి ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తానని, వీడియో వైరల్ చేస్తానని, లేదంటే తన కామం తీర్చాలని అతను పదేపదే టార్చర్ పెడుతున్నాడని బాధితురాలు కేసు పెట్టడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife friend: A woman in Mawana town of Meerut district has alleged that she was raped by her friend's husband. Meanwhile, Mawana police have filed a case against the accused following the intervention of Meerut SSP Prabhakar Chaudhary. The victim has also alleged that the accused also shot an obscene video of her after the alleged rape.