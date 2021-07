Wife: భార్య మీద పగ, చేతికి మట్టిఅంటకుండా భర్త ఏం చేశాడంటే ?, జ్యూస్ అని యాసిడ్ తాగించి ?

India

oi-Mallikarjuna

గ్వాలియర్/చెన్నై: భార్య మీద కోపంతో రగిలిపోతున్న భర్త ఆమెను చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. తన చేతికి మట్టి అట్టకుండా భార్యను చంపేస్తే సేఫ్ గా ఉంటామని, లేదంటే పోలీసు కేసులతో లేనిపోని సమస్యలు వస్తాయని భర్త ఆలోచించాడు. భార్యతో బలవంతంగా యాసిడ్ తాగించిన పాపాత్ముడు ఆమెను హత్య చెయ్యడానికి ప్రయత్నించి విఫలం అయ్యాడు. యాసిడ్ తాగడంతో శరీరంలోని అవయవాలు కాలిపోయిన మహిళ ఆసుపత్రిలో చావుబతుల మద్య మృత్యువుతో పోరాడుతోంది.

English summary

Wife: A man in Gwalior, Madhya Pradesh, allegedly made his wife consume acid. The married woman suffered burns on her internal organs and was brought to Delhi for further treatment in Gwalior in Madhya Pradesh.