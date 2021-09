Wife: పుట్టింటిలో భార్య మీద పెట్రోల్ పోసి ?, భర్త అసలు మ్యాటరే వేరే ఉంది, అత్తారింటిలో అరాచకం !

India

కొచ్చి/కాసరగూడు: వివాహం చేసుకున్న తరువాత భర్త వేరే మహిళతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. వేరే మహిళతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త ఆమె వ్యామోహంలో భార్యను టార్చర్ పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. ప్రియురాలితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న భర్త సక్రమంగా ఇంటికి రావడం మానేశాడు. సక్రమంగా ఎందుకు ఇంటికి రావడం లేదని భార్య ప్రశ్నిప్తే ఆమెను పట్టుకుని చితకబాదుతున్నాడు. నీకు వేరే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం ఉందని భార్యను వేధింపులకు గురి చేశాడు. అదనపుకట్నం కావాలని భార్యను డిమాండ్ చేశాడు. భర్త టార్చర్ తట్టుకోలేక అతని మీద భార్య కేసు పెట్టింది. తన మీద భార్య కేసు పెట్టి తన సంతోషాలకు అడ్డుపడుతుందని రగిలిపోయిన భర్త పుట్టింటిలో ఉన్న భార్య మీద పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించడానికి ప్రయత్నించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: The Kasaragod police on Monday arrested a 26-year-old man on the charge of attempting to kill his wife by pouring petrol on her.