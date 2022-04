Techie: హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్లిపోయిన భార్య, అంతా నువ్వే చేశావని తల్లిని చంపిన కొడుకు, టెక్కీకి త్రీడీ సినిమా !

India

గురుగ్రామ్/ న్యూఢిల్లీ: రైల్వేలో ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి, ఆరోగ్య శాఖలో ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళ గతంలో వివాహం చేసుకున్నారు. దంపతుల కుమారుడు ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ప్రముఖ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో ఉద్యగం చేస్తున్నాడు. ఆరు సంవత్సరాల క్రితం దంపతులు వాళ్ల కుమారుడికి పెళ్లి చేశారు. టెక్కీ దంపతులకు ఓ కొడుకు ఉన్నాడు. తండ్రి రైల్లే శాఖలో, తల్లి ఆరోగ్య శాఖ డిప్యూటీ సూపరిండెంట్ గా పని చేస్తూ రిటైడ్ అయ్యారు. టెక్కీ దంపతులకు, ఉద్యోగాలు చేస్తూ రిటైడ్ అయిన టెక్కీ తల్లిదండ్రుల మద్య చిన్నచిన్న తేడాలు రావడంతో రెండు కుటుంబాలు ఒకే ప్రాంతంలో వేర్వేరుగా నివాసం ఉంటున్నారు.

టెక్కీతో గొడవపడిన అతని భార్య కొడుకును పిలుచుకుని ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. భార్య, కొడుకును ఇంటికి పిలుచుకురావాలని టెక్కీ అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. అయితే భార్య మాత్రం భర్తతో కాపురం చెయ్యడానికి అంగీకరించకుండా ఆమె పుట్టింటిలోనే మకాం వేసింది. వాకింగ్ వెలుతున్న దంపతులకు మార్గం మద్యలో వాళ్ల కొడుకు ఎదురు వచ్చాడు. నువ్వు మాట్లాడి ఇంటికి రా అంటూ భర్త వెళ్లి పోవడంతో ఆయన భార్య పార్క్ సమీపంలో నిలబడి కొడుకుతో మాట్లాడుతోంది. ఆ సందర్బంలో టెక్కీ అతని భార్య విషయం గురించి అతని తల్లితో చర్చించాడు. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన టెక్కీ అతని కన్న తల్లిని రోడ్డు మీదకు తోసేసి కాళ్లతో తన్నుతూ కత్తి తీసుకుని ఇష్టం వచ్చినట్లు పొడవడంతో ఆమె ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోవడం కలకలం రేపింది.

Aunty: పుట్టింటిలో భార్య మకాం, సహనం కోల్పోయిన భర్త, రెచ్చిపోయిన అత్తను స్పాట్ లో చంపేసి, భార్యను!

Wife vs Husband: A 32-year-old engineer was arrested within hours of allegedly stabbing his mother to death, police said. The incident had happened in Shivpuri area in Gurugram.