Wife: పిల్లలు పుట్టలేదని మంత్రగాడితో పూజలు, మూడు రోజులు హోటల్ లో భార్యతో ?, రచ్చరచ్చ !

అహమ్మదాబాద్/చెన్నై: తల్లిదండ్రులు చూపించిన యువకుడిని వివాహం చేసుకున్న యువతి అతనితో చక్కగా సంసారం చేస్తోంది. వివాహం జరిగి సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నా సంతానం కలగకపోవడంతో యవతి, యువకుడి కుటుంబ సభ్యులు దంపతులకు అనేక ఆసుపత్రుల్లో చూపించారు. ఎన్ని చోట్ల చూపించినా పిల్లలు పుట్టకపోవడంతో అబ్బాయి కుటుంబ సభ్యులు కోడలిని సూటిపోటి మాటలు మాట్లాడారు. వివాహం జరిగి 8 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోవడంతో చివరికి భార్యను ఓ మత్రగాడి దగ్గర చూపించి నాటు వైద్యం చేయించాలని భర్త కుటుంబ సభ్యులు అనుకున్నారు. మంత్రగాడు కేటుగాడు అని తెలీక అతని దగ్గరకు వెళ్లారు. భర్తను బయటకు పంపించిన మంత్రగాడు నువ్వు నాతో హోటల్ లో మూడు రాత్రులు గడిపితే పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉందని ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పాడు. మంత్రగాడి మాటలతో మండిపోయిన మహిళ ఆ విషయం భర్తకు చెప్పడంతో రచ్చ రచ్చ అయ్యింది.

English summary

Wife: A witch doctor in Gujarat allegedly asked a childless woman to have sex with him when she sought his blessings for having a child.