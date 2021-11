తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంకా చమురు మంట-కేంద్రం సూచన బేఖాతర్-వ్యాట్ పై జగన్, కేసీఆర్ మౌనం

India

oi-Syed Ahmed

దీపావళి కానుకగా కేంద్రం చమురు ఉత్పత్తులపై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గిస్తూ నిన్న కీలక నిర్ణయం ప్రకటించింది. దీంతో కొన్నేళ్లుగా చమురు ధరల మంటతో అల్లాడుతున్న వినియోగదారులకు భారీ ఊరట దక్కినట్లయింది. అయితే అదే కోవలో రాష్ట్రాలు కూడా వ్యాట్ తగ్గించాలని కేంద్రం సూచించింది. కానీ ఈ సూచనను బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు మాత్రమే పాటిస్తున్నాయి. ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు మిగతా బీజేపీయేతర పాలిత రాష్ట్రాలు మాత్రం మౌనం వహిస్తున్నాయి. దీంతో ఆయారాష్ట్రాల్లో చమురు మంట కొనసాగబోతోంది.

English summary

after the union govt slashes excise duty on fuel, bjp ruling states also taken a cue from the centre. but non-bjp governments including ap, telangana maintain silence over cut off vat on fuel.