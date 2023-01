chicken kebab: కబాబ్ లో ఒక్క పీస్ తక్కువ వచ్చింది, హోటల్ ఓనర్ ను ఏం చేశారంటే ?, కలికాలం !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నగరంలో సక్రమంగా కబాబ్ చేసే వాళ్లు కరువైనారు, ఉప్పు, కారం లేని కబాబ్, చిల్లీ చికెన్ తో పాటు చికెన్ ఐటమ్స్ లోని వివిద రకాల పదార్థాలు తిని చాలా మంది విసిగిపోతున్నారు. తెలుగు వాళ్లు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటున్న వారి పరిస్థితి సరేసరి. అయితే తెలుగు వాళ్లు ఎవరైనా హోటల్, చికెన్ కబాబ్ సెంటర్లు నిర్వహిస్తుంటే అక్కడ మాత్రమే ఉప్పు కారం ఉన్న చికెన్ కబాబ్ తో పాటు మంచి బిర్యానీలు చిక్కుతున్నాయి, లేదంటే ఐటీ హబ్ లో రుచిపచి లేని చికెన్ బిర్యానీలు, ఉప్పుకారం లేని చికెన్ కబాబ్ లు చిక్కుతున్నాయి. అయితే చికెన్ కబాబ్ లో ఒక్క పీస్ తక్కువ అయ్యిందని అర్దరాత్రి గొడవ జరగడం, ఆ తరువాత ఉప్పు, కారం విషయంలో నానా రచ్చ జరగడంతో ఆ హోటల్ యజమాని ముక్కు, మూతి, ముఖం పచ్చడి చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

What the two youths did when they got one piece of chicken kebab short, they attacked the hotel owner and attacked them on the road in Bengaluru.