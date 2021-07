ఆకలి వైరస్ : నిముషానికి 11 చావులు, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆకలి కేకలు : ఆక్స్ ఫాం సంస్థ షాకింగ్ నివేదిక

International

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచం ఇప్పుడు ఆహార సంక్షోభంతో అల్లాడుతోందని మీకు తెలుసా ? ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆహార సంక్షోభంలో 15.5 కోట్ల మంది చిక్కుకున్నారని మీకు తెలుసా ? ప్రతి నిమిషానికి 11మంది ఆకలి తట్టుకోలేక తినడానికి తిండి లేక చనిపోతున్నారు అని మీకు తెలుసా ? కరోనా వైరస్ కంటే అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఆకలి బాధ ప్రపంచాన్ని పట్టిపీడిస్తున్నదని మీకు తెలుసా? ఆహారాన్ని వృధా చేస్తున్న ఎంతో మందికి ఈ విషయం తెలియక పోవచ్చు. కానీ తాజాగా "ఆకలి వైరస్ రెట్టింపవుతుంది" పేరుతో పేదరిక నిర్మూలన కోసం పనిచేస్తున్న ఆక్స్ ఫాం అనే సంస్థ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆకలికేకలను కళ్లకు కట్టినట్టుగా చెబుతోంది.

English summary

The anti-poverty organization Oxfam says 11 people die of hunger each minute and that the number facing famine-like conditions around the globe has increased six times over the last year. In a report titled “The Hunger Virus Multiplies," Oxfam said that the death toll from famine outpaces that of COVID-19, which kills around seven people per minute.