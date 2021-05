International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో మరోసారి గన్ కల్చర్ వెలుగులోకి వచ్చింది. అభం, శుభం తెలియని నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు. ఆ చిన్నారితో పాటు ముగ్గురిపై బుల్లెట్ల వర్షాన్ని కురిపించారు. అమెరికా ఆర్థిక రాజధాని న్యూయార్క్‌లో గల ప్రతిష్ఠాత్మక టైమ్స్ స్క్వేర్ వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడ్డ వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అమెరికా కాలమానం ప్రకారం.. శనివారం సాయంత్రం టైమ్స్ స్క్వేర్‌లోని 7వ అవెన్యూ, 44 స్ట్రీట్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బ్రూక్లిన్‌లో నివసించే ఓ కుటుంబం టైమ్స్‌ స్క్వేర్‌ను తిలకించడానికి వచ్చింది. తమ కుమార్తెకు బొమ్మలను కొంటుండగా.. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ఆ బాలికకు బులెట్ గాయాలయ్యాయి. ఆ కుటుంబంతో సంబంధం లేని మరో ఇద్దరు మహిళలు గాయపడ్డారు. వారిలో ఒకరు రోడ్ ఐలండ్స్‌కు చెందిన పర్యాటకురాలు కాగా.. మరొకరు న్యూజెర్సీకి చెందిన మహిళ.

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK