రష్యా వైమానిక దాడి: యుద్ధ వాతావరణంలో ఉక్రెయిన్ లో జంట వివాహం; ఆపై కదనరంగంలోకి

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్ దేశంపై రష్యా భీకర దాడి కొనసాగిస్తున్న సమయంలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. రష్యా సైనిక బాంబుల మోత, వైమానిక దాడులు, మోగుతున్న సైరన్ ల మధ్య ఉక్రెయిన్ దేశంలోని కీవ్ నగరంలోని చర్చిలో ఓ జంట వివాహం చేసుకుంది. రష్యా దాడుల మధ్య నిరాడంబరంగా వారు వివాహం చేసుకున్నారు. ఆపై తాము తమ దేశం కోసం కదనరంగంలోకి వెళ్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

Russia Ukraine Conflict : Reason Behind Russia Ukraine Conflict | Oneindia Telugu

యూఎస్ లేదా భారత్ పై స్పేస్ స్టేషన్ కూలొచ్చు; దానికి మీరు రెడీనా: రోస్‌కాస్మోస్‌ చీఫ్‌

English summary

An interesting incident took place at a time when Russia was continuing a vicious attack on Ukraine. A couple is getting married in a church in Kiev, Ukraine, amid a series of Russian military bombs, airstrikes and sirens