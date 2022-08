Viral Video: బైక్ రివర్స్ చేయబోయాడు.. కానీ.. వైరల్ అయిన వీడియో..

International

oi-Chekkilla Srinivas

సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి వీడియోలు కొన్ని నవ్వును తెప్పిస్తాయి. కొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. అలాంటి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి తన బైక్‌ను రివర్స్ చేస్తూ రోడ్డు పక్కనే ఉన్న లోతైన గొయ్యిలో పడిపోతున్నట్లు కనిపిస్తుంది.

Social media is filled with all types of strange and weird content. While some may delight you, there are also videos which will threaten even the most fearless people.