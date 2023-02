Viral Video: భారీ అలకు బోల్తా పడిన ఓడ.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే..!

సముద్రంలో భారీ అలకు ఓ ఓడ బోల్తా పడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

International

oi-Chekkilla Srinivas

సముద్రంలో ప్రయాణమంటే భయమే ఎందుకంటే సముద్రంలో ఎప్పుడు తుఫాన్ వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. ముఖ్యంగా సముద్రంలో వచ్చే అలాలను మనం ఊహించలేం. తాజాగా సముద్రంలో ఓ పడవ భారీ అలకు బోల్తా పడింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. యూఎస్‌లోని పసిఫిక్ తీరంలో భారీ అలకు పడవ బోల్తా పడిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఓ పెద్ద కెరటం పడవను బోల్తా పడింది. కోస్ట్‌గార్డు ఓ వ్యక్తిని రక్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు వీడియోలో ఉందని బీబీసీ నివేదించింది.

ఒక రెస్క్యూ చేసే వ్యక్తి పడవను చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించడం వీడియోలో కనిపించింది. అతను వించ్ కేబుల్‌ను ఉపయోగించి నీటిలోకి దూకిననట్లు ది ఇండిపెండెంట్ నివేదించింది. అయితే అతను పడవను సమీపించగానే భారీ అలకు ఓడను బోల్తా కొట్టింది. దీంతో అందులో ఉన్న వారు నీటిలో పడిపోయారు. రెస్క్యూ స్విమ్మర్ బలమైన అలలతో పోరాడుతూ నీటిలో మునిగిన వారిని సక్షించే ప్రయత్నం చేశారు.

ఈ వీడియోను హెలికాప్టర్ నుంచి చిత్రీకరించినట్లుగా తెలుస్తోంది. USCG పసిఫిక్ నార్త్‌వెస్ట్ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేసింది. " సమయానికి చేరుకోవడం గురించి మాట్లాడండి! కొలంబియా నది ముఖద్వారం వద్ద శిక్షణా మిషన్ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు, 2 కోస్ట్ గార్డ్ ఎయిర్‌క్రూలు మాస్టర్ ఆఫ్ ది పి/సి శాండ్‌పైపర్ నుండి #మేడే ప్రసారాన్ని అందుకున్నారు" అని క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.

(2/4)…who launched motor life boats from STA Cape Disappointment, the air crews arrived on scene to find the vessel floundering in the surf! The surf made rescue by boat dangerous, so the aircrew decided to lower the rescue swimmer and have the owner enter the water for rescue… pic.twitter.com/z92WvzpTG9