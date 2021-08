International

కాబుల్: ప్రపంచ దేశాలను భయాందోళనల్లోకి నెట్టేశారు తాలిబన్లు. ఒక్కసారి తమ దృష్టిని ఆప్ఘనిస్తాన్ వైపు మళ్లించేలా చేశారు. 20 సంవత్సరాల పాటు ఆప్ఘనిస్తాన్‌ను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన అమెరికా సైనిక బలగాలు.. వెనక్కి మళ్లడం ఆరంభమైనప్పటి నుంచీ తాలిబన్ల తమ తడాఖా చూపడం మొదలు పెట్టారు. 20 సంవత్సరాల పాలుగా ఉనికిని కోల్పోయి.. దాదాపుగా అజ్ఙాతంలో గడిపిన తాలిబన్లు.. ఒక్కసారిగా విరుచుకుని పడ్డారు. రోజుల వ్యవధిలో దేశం మొత్తాన్నీ ఆక్రమించుకున్నారు.

Kabul Airport..శాటిలైట్ ఫొటోలు: ఆఫ్ఘన్ల దుస్థితికి అద్దం

The Taliban soldiers were seen riding electric bumper cars with weapons in their hands in a amusement park in Kabul, after taking over the city.