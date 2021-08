International

కాబుల్: సుమారు రెండు దశాబ్దాల పాటు అమెరికా, నాటో బలగాల చేతుల్లో ఒకింత సురక్షితంగా ఉంటూ వచ్చిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ తాలిబన్ల దురాక్రమణలోకి వెళ్లిన తరువాత.. పలు కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటోన్నాయి. దాడులు, ప్రతిదాడులు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. ఉగ్రవాదులు మరోసారి పేట్రేగిపోతోన్నారు. ఇప్పటికే జంట పేలుళ్లతో ఆప్ఘనిస్తాన్‌ను వణికింంచారు. అమెరికా సైనికులు సహా 190 మందికి పైగా మృత్యువాత పడ్డారు ఈ దాడుల్లో. దీనికి ప్రతీకారంగా అమెరికా డ్రోన్లతో ప్రతిదాడులకు దిగుతోంది.

English summary

In Afghanistan crisis, Taliban have suspended internet, call and message services in the Panjshir province since last evening. The Panjshir valley houses the Northern alliance against the Taliban.