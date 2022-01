గాల్లో కరోనా వైరస్ 20 నిమిషాల్లో 90శాతం క్షీణత.. శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో కీలక అంశాలు..

International

oi-Kolli Venkata Kishore

ప్రపంచ దేశాలలో కరోనా మహమ్మారి విలయతాండం చేస్తోంది. రోజు రోజుకు లక్షల సంఖ్యలో కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అగ్రరాజ్యం అమెరికా, యూకేలో తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తోంది. అమెరికాలో బుధవారం ఒక్కరోజే 8 లక్షలకుపైగా కరోనా బారిన పడ్డారు. భారత్‌లోనూ గడిచిన 24 గంటల్లో 2 లక్షలకు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇంత వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న కరోనా వైరస్ గాల్లో ఎంత సేపు దాని ప్రభావం ఉంటుందన్న దానిపై జరిపిన ఓ అధ్యయనంలో ఆసక్తికమైన కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

English summary

How long does the corona virus stay in the air .. How much of its effect in the first 20 minutes