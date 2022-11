International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: ఈ మధ్యకాలంలో కార్పొరేట్ సెక్టార్‌లో పలు కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటోన్నాయి. దిగ్గజ కంపెనీలన్నీ ఖర్చు తగ్గించుకునే దిశగా తక్షణ చర్యలను తీసుకుంటోన్నాయి. టాప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ ఇప్పటికే దీనికి శ్రీకారం చుట్టాయి. ఇక ప్రఖ్యాత ఇ-కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ కూడా అదే బాటలో నడవబోతోంది. వేలాదిమంది ఉద్యోగులను తొలగించడానికి సమాయాత్తమౌతోంది.

English summary

Amazon is planning to lay off thousands of employees and implement cost-cutting measures as the last few quarters haven't been profitable.