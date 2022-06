తల్లి గర్భంలోనే శిశువు తల.. వైద్యసిబ్బంది నిర్వాకం; పాకిస్తాన్ లో హిందూమహిళ పట్ల దారుణం

International

పాకిస్తాన్ లో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పాకిస్తాన్లోని సింధ్ ప్రావిన్స్‌లోని గ్రామీణ ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్ల ఓ నవజాతశిశువు మరణించడమే కాకుండా, సదరు గర్భిణీ స్త్రీ ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకుంది. పాకిస్థాన్ దేశంలో చోటుచేసుకున్న ఈ దారుణ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే డెలివరీ కోసం వచ్చిన ఓ హిందూ గర్భిణీ స్త్రీ కి డెలివరీ చేయడానికి ప్రయత్నించిన అనుభవం లేని వైద్య సిబ్బంది నవజాత శిశువు యొక్క తలను కట్ చేసి తల్లి కడుపులోనే వదిలేశారు. తల్లి గర్భసంచిని కూడా చిద్రం చేశారు. దీంతో 32 ఏళ్ల మహిళ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు.

The incident took place at a rural health center in Pakistan's Sindh province, where the newborn baby's head was in the mother's womb, with the medical staff negligence.