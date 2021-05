Bill Gates చీకటి కోణం: మైక్రోసాఫ్ట్ ఉద్యోగినితో సెక్సువల్ రిలేషన్: విడాకుల తరువాత వెలుగులోకి

International

వాషింగ్టన్: ప్రపంచం మొత్తాన్నీ నడిపిస్తోన్న మైక్రోసాఫ్ట్ మాజీ అధినేత, అపర కుబేరుడు, దాన కర్ణుడిగా గుర్తింపు పొందిన బిల్‌గేట్స్‌‌ జీవితంలో చీకటి కోణాలు ఉన్నాయా? భార్యకు తెలియకుండా వివాహేతర సంబంధాన్ని కొనసాగించారా? మైక్రోసాఫ్ట్ బోర్డు నుంచి వైదొలగడానికి అదే కారణమైందా? అనే వార్తలకు అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేతగా కొనసాగుతోన్న సమయంలో ఆయన తోటి ఉద్యోగినితో హాట్ హాట్‌గా రొమాన్స్ చేశారనే వార్తలు గుప్పు మంటోన్నాయి. మెలిండా గేట్స్‌తో విడాకులు తీసుకోవడానికి ఇదీ ఓ కారణం కావొచ్చనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి.

Bill Gates: దాన కర్ణుడికి ఇదేం పోయే కాలం: భార్యకు విడాకులు: 65 ఏళ్ల వయస్సులో ఆస్తిగొడవలా

English summary

Board members at Microsoft made a decision in 2020 that it wasn't appropriate for its co-founder Bill Gates to continue sitting on its board as they investigated the billionaire’s prior romantic relationship with a female Microsoft employee that was deemed inappropriate.