International

oi-Chandrasekhar Rao

ప్యాంగ్యాంగ్: ఆధునిక నియంతగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన కిమ్‌జొంగ్ ఉన్.. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ దేశంలో ఆహార కొరత తీవ్రంగా ఏర్పడిందని చెప్పారు. దీన్ని అధిగమించడానికి కొన్ని కఠిన, తక్షణ చర్యలను తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. అలాగే- అగ్రరాజ్యం అమెరికాపైనా ఆయన తన వైఖరేమిటో స్పష్టం చేశారు. అమెరికాతో తమ దేశం చర్చలు, ఘర్షణలు..రెండింటికీ సిద్ధమవుతోందని తేల్చి చెప్పారు. అవసరమైతే ఘర్షణకు పూర్తిస్థాయిలో తాము సనద్ధమౌతామని కుండబద్దలు కొట్టారు. దౌత్యపరమైన సంబంధాలను కుదుర్చుకోవాలనే అంశాన్ని ఆయన తోసిపుచ్చారు.

English summary

North Korean leader Kim Jong Un has said his country needs to prepare for "both dialogue and confrontation" with the United States under President Joe Biden, state media reported Friday.