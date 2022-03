రోమ్ లో చైనా, యూఎస్ ప్రతినిధుల భేటీపై ఆసక్తి: రష్యా విషయంలో యూఎస్ వార్నింగ్ ఇస్తుందా?

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్‌లో యుద్ధానికి సైనిక మరియు ఆర్థిక సహాయం కోసం చైనాను రష్యా కోరిందని అమెరికా ఆరోపణలు గుప్పించిన తర్వాత చైనా ప్రతినిధులతో యూఎస్ ప్రతినిధులు భేటీ ఆసక్తికరంగా మారింది. తాజాగా ఉక్రెయిన్ పై భీకర యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాకు చైనా సహాయం పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతున్న వేళ తాజాగా చైనా, యూఎస్ ప్రతినిధుల భేటీలో ఏం జరగబోతుంది అన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది..

English summary

Interest in meeting of Chinese and US representatives in Rome came in the wake of US allegations that Russia had sought China's support for Russia's invasion of Ukraine. It remains to be seen whether the US will issue a warning during this meet.