oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా యుద్ధం కొనసాగుతున్న సమయంలో కైవ్‌లోని చైనా రాయబార కార్యాలయం ఉక్రెయిన్‌లోని తన పౌరులకు దేశంపై రష్యా దాడి నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. వారి ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని, ఎక్కడైనా డ్రైవ్ చేయవలసి వస్తే కనీసం వారి వాహనాలపై చైనా జెండాను ప్రదర్శించే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పేర్కొంది.

English summary

