oi-Shashidhar S

కరోనా హడలెత్తిస్తోంది. ఒమిక్రాన్ వాయు వేగంతో వ్యాపిస్తోంది. ఇక యూరప్‌లో అయితే చెప్పక్కర్లేదు. దీనికి సంబంధించి బిగ్ రిలీఫ్ కలిగే అంశాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలియజేసింది. ఒమిక్రాన్ ఏడాది చివరి వరకు వైరస్ మళ్లీ వచ్చినా.. యూరప్‌లో మాత్రం అంతం అవుతుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు డబ్ల్యూహెచ్‌వో యూరప్ డైరెక్టర్ హన్స్ క్లూజ్ వివరించారు. ఆయన ఏజెన్స్ ఫ్రాన్స్ ప్రెస్ వార్తా సంస్థకు మాట్లాడుతూ సంచలన విషయాన్ని వెల్లడించారు.

English summary

current Omicron wave is over in Europe, the pandemic situation could be over in the region even as the virus may come back by the end of this year, World Health Organisation Europe director Hans Kluge said.